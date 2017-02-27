維護環境 廣州整治共享單車

廣州街頭隨處可見共用單車的身影，這種低碳環保的出行方式，正逐漸融入廣州市民的生活，但與此同時，共用單車亂停放、被人為蓄意破壞、據為己有使用等情況也屢屢發生。

《南方日報》報導，天河區、越秀區日前發起相關活動，集中規範共用單車亂停放、被人為破壞等情況；荔灣、黃埔、番禺、白雲和花都5個區共10個樓盤，將設共用單車推薦停放點。

天河南街道組織幹部職工、清潔工人、社區居民、物業公司、志工等共200餘人，在天河南街六運社區及周邊開展清洗路面立面、清理綠化帶垃圾、規範共用單車等行動。與此同時，一些街道也組織展開環境整治提升活動，正式拉開了天河區以「乾淨整潔大掃除，平安有序大提升」為主題的群眾性環境整治行動序幕。

(旺報)