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休傑克曼封狼爪前電翻台粉 不怕吃臭豆腐只因...

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休傑克曼對眾多台粉比讚。（圖／張祐銘攝）
休傑克曼對眾多台粉比讚。（圖／張祐銘攝）
休傑克曼稍早帥氣現身紅毯。（圖／張祐銘攝）
休傑克曼稍早帥氣現身紅毯。（圖／張祐銘攝）
休傑克曼親切與影迷自拍。（圖／張祐銘攝）
休傑克曼親切與影迷自拍。（圖／張祐銘攝）
許多粉絲特地巧扮電影角色造型要吸引休傑克曼注意 。（圖／張祐銘攝）
許多粉絲特地巧扮電影角色造型要吸引休傑克曼注意 。（圖／張祐銘攝）
休傑克曼稍早發文問候台灣粉絲。（圖／翻攝自thehughjackman IG）
休傑克曼稍早發文問候台灣粉絲。（圖／翻攝自thehughjackman IG）

48歲好萊塢男星「金鋼狼」休傑克曼今(27日)現身台北101，為他「封狼爪」前的最後作品《羅根》造勢宣傳，一向親民度爆表的他在紅毯上簽名、合影來者不拒，還表示想吃台灣代表美食「臭豆腐」，主持人艾力克斯提醒他臭豆腐會很臭，他打趣說會跟我兒子房間一樣臭嗎，逗笑在場粉絲。

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休傑克曼昨抵台後，今稍早便在IG向台灣粉絲打招呼，用拼音說：「早安台灣，狼來了！」透露期待在紅毯看到大家，傍晚6點半他現身101水舞廣場，走紅毯時花了近半小時完成影迷簽名、合影要求，也丟出簽名T恤，並不時比讚向遠方來見他的粉絲打招呼，讓人感受到大明星魅力與親切感都爆表。

隔了11年再次來到台灣，休傑克曼開心表示，台灣人的熱情、友善、好客依舊，也說想吃台灣特殊僅有的小吃，艾力克斯推薦他可嘗試臭豆腐和豬血糕，還提醒他臭豆腐著名的臭味，沒想到休傑克曼絲毫沒退縮，還反問：「和我16歲的兒子房間一樣臭嗎？」對此迫不及待想嘗試。

(中時電子報)

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