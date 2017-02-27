《惡作劇之吻》12年了 瞿導重看這幕被逼哭

《惡作劇之吻》開播至今已過了12年，仍視劇迷心中經典之作。（圖／中時資料照）

導演瞿友寧透露重看這一場戲，還是會被感動哭。（圖／取材自瞿友寧臉書）

《惡吻》劇組感情好，現仍不時聚一起。（圖／取材自鄭元暢微博）

偶像劇《惡作劇之吻》播出至今已經12年了，仍是許多劇迷心中的經典，就連導演瞿友寧現在還是不時會重溫這部戲，日前更透露其中一幕，每次看都會讓他感動到哭，引發眾粉共鳴。

瞿友寧26日在臉書PO出一段《惡吻》片段，是直樹和湘琴在大雨中浪漫擁吻回家後，直樹終於正視了自己的感情，而請求湘琴爸爸把女兒嫁給他的一幕，情感真摯的流露，讓瞿導看完忍不住大讚：「天啊，這一場你們演得太好了」，就算過了12年，還是會令他邊看邊哭。

貼文一出，引來許多惡吻粉直呼懷念，紛紛表示「好感動，每次看都哭」、「是我的整個青春」、「還是這版本好看」，並跪求瞿導開拍《惡吻3》，期待原班人馬重現經典。

(中時電子報)