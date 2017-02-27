梁家榮代打兩分砲 桃猿逼和韓職隊
中華職棒Lamigo桃猿隊今天在嘉義與南韓職棒耐克森英雄隊打熱身賽，靠著第7局梁家榮的代打全壘打、郭修延三壘安打，從落後到追平，終場5比5平手。
桃猿隊主力球員林泓育、王柏融等人赴日交流，這場比賽仍有不少球迷在場邊力挺。年輕投手蘇俊羽先發投6局，牛棚鄭承浩、鄭佳銘、游宗儒各投1局。
蘇俊羽首局連挨4安打、失3分，5局又被敲3安打、失2分，總共6局被敲8安打，有3次三振。從第6局以後桃猿隊投手就不再失分。
桃猿打線在第2局由鍾承祐二壘安打、張閔勛一壘安打，攻下1分，第5局紀品宏、翁克堯又連續安打，再得1分。
在2比5落後的情況下，桃猿隊7局由葉竹軒率先安打，代打梁家榮敲出2分全壘打，追到只剩1分差；郭修延敲出三壘安打後，趁對手失誤回到本壘，追平比數。1060227
(中央社)
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