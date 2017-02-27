休傑克曼二度來台 直呼台灣人熱情不變

好萊塢男星休傑克曼今晚現身台北101與台灣粉絲見面，他一開口就用中文說「你好、我愛你」向粉絲問好，二度來台的他說，台灣的硬體建設變化很多，「但是人沒有變」。

「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華昨天抵台，兩人在台短暫待3天，宣傳新片「羅根」。今晚6時30分，休傑克曼準時踏上101水舞廣場紅毯，原訂也要一起出席的派屈克史都華，最後因故未出席晚間紅毯。

穿著灰色和身西裝的休傑克曼，帥氣的裝扮引人注目，晚上吸引近萬名粉絲到場，他光是走紅毯幫粉絲簽名、玩自拍，就花了30分鐘，親切的他，不時地對著圍繞在紅毯四面的粉絲打招呼。

休傑克曼走上舞台就先用中文連說「你好、你好、你好」向台下粉絲問好，接著又說「我愛你」，讓台下無論是男男女女的粉絲都瘋狂尖叫。

二度來台灣的休傑克曼表示，台灣的硬體建設變化很多，「但是人沒有變」，直呼今晚看到這麼多粉絲迎接他，讓他又驚喜又開心。他知道台灣小吃有名，要粉絲推薦他好吃美食，有人喊「豬血糕」，主持人艾力克斯則是教他用中文說，「我要臭豆腐」。

經英文解釋後，休傑克曼得知是臭豆腐說，「羅根」的攝影師來自台北，也推薦他到台灣一定要品嚐臭豆腐，但他知道臭豆腐味道不好聞，「我有16歲兒子，那個味道應該和兒子的房間差不多」。

問及最想要擁有哪項超能力？休傑克曼表示，希望能有瞬間移動的能力，這樣就可以一會在台灣，一會又回到家裡陪小孩。

「羅根」是休傑克曼告別金鋼狼這個角色最後演出，他很慶幸17年前能演出金剛狼，他說也向這個角色學習很多。

結束訪問前，休傑克曼主動拿手機在度到台下和粉絲玩自拍，十足親民作風，搏得在場民眾、媒體一致好評。1060227

(中央社)