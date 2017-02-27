讓老母坐後車廂引熱議 陸男：母親堅持

一名中國大陸河南男子26日開車時，讓母親坐在車蓋開啟的後車廂上，被路人拍照上網後引發熱議，許多人責備他「太不孝了」。

大河網報導，車主劉先生今天解釋，26日弟弟相親，全家在飯店吃飯，回程時車上坐著父親和兩個媒人以及一個喝醉的親戚，都是老年人。他提議母親先在飯店等候，晚一點再來接她。

但72歲的劉母認為，回家路程不過200公尺，放行李的後車廂那麼大，「將就一下就到家了」。

劉先生拗不過母親，想不到短短200公尺路上被人拍了照片，上網後備受譴責，自己也出了名，整天都有朋友打電話來詢問，「心理壓力很大」。他說，後悔處理不當，早知道就多跑一趟。

劉母強調是自己堅持要坐後車箱，沒想到反而壞了兒子名聲。警方則表示，劉先生的行為已違反道路交通安全法的相關規定，因為後車箱是不允許坐人的。1060227

(中央社)