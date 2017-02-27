228前夕 洪秀柱：政客持續撕裂台灣社會
國民黨主席洪秀柱27日前往土城參與中華民國擎天協會新春餐敘，228前夕，她表示，228事件已經70年過去，卻有個政黨繼續消費這個日子，挑起過往傷痛，嘴上說要尋求真相，卻不想了解歷史真相，而是企圖轉移施政無能、鞏固權利，她相當心痛。
洪秀柱說，民國80年左右228那天，她在立院總質詢時，曾對當時的行政院長郝柏村訴說家裡一段往事，提到有些不肖政客透過228撕裂社會，實在無恥、可恨，不料現在還是有些政客企圖繼續分化社會，在傷口上灑鹽。
洪秀柱說，父祖輩當年過得顛沛流離生活在底層努力打拚，曾享受過經濟繁榮，從威權走向民主，甚至教育普及與台灣錢淹腳目，不知今天還有什麼本土非本土，但現在他人問起從哪裡來，只能說「我是台灣人」，不能說「我是中國人」，更不能說我是「中華民國人」。
洪秀柱說，今天政治圈對兩岸政策對憲法都有分歧，一國不能上下同心團結一致，國家還有什麼希望，年輕朋友還有什麼未來？
對於文化部長鄭麗君宣布，尊重228紀念活動，中正紀念堂將從今年起在228閉館一天，洪秀柱認為，政府是要撫平歷史傷痕，呼籲民眾理性看待這件事，不能用各種方式來製造社會對立跟仇恨，不要用意識形態來處理，也不要用去中國化挑起社會對立，甚至是去中國國民黨化，她無法接受，希望大家能更理性來看待，更和平來處理過往的事情。
(中時)
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