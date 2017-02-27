湖口張六和家族掃墓 2千人祭祖
新竹縣湖口鄉張六和家族昨天舉辦清明掃墓祭祖，族親約有2000人以上參加，聲勢浩大壯觀，族長張福普指出，族人遍及海、內外，今年掃墓適逢假日，來者甚多，每年初一、秋祭亦會凝聚千人到場，重視習俗傳承。
文史工作者黃有福表示，客家人重視祭祖活動，湖口張家、新埔劉家、桃園新屋的葉家每年均有超過千人祭祖，也是目前祭祖人數最多的家族，湖口張六和家族每年均在農曆2月初二舉辦掃墓儀式，明年也會碰上假日。
族長、行政院政務顧問張福普表示，祖塔面積約2700坪，占地廣大，昨天約有2千人到場，家族遍及全台，依舊同聚一堂，顯示客家人敬重祖先的精神。張福普也說，每年初一，家族亦會舉辦團拜，約有上千人到場，並一同恭讀祖先遺訓，亦是家族傳統，每年秋祭，一樣有千人參加。
張六和家族從廣東陸豐來台至今超過270年，家族祭祖活動從不曾間斷。張福普指出，近日陰雨連綿，昨天上午祭祖僅陰天、未大雨，2002年建祖塔時，適逢當年旱年，僅花7個月時間完工，去年入塔、作法會時，原先也是天陰，不過都到儀式完成後才下雨，張福普說「祖先都有保佑」。
(中時)
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