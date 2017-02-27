筌聖涉非法軟禁外勞14年 負責人道歉但否認囚禁
高雄1家生產豆製食品的「筌聖老家」工廠遭控非法雇用並涉嫌軟禁4名外勞，每日工時15小時，其中1名印尼女工遭軟禁長達14年從未返鄉，引發各界公憤，筌聖蔡姓負責人27日僅對非法雇外勞道歉但否認軟禁外勞。
「筌聖老家」非法雇用外勞並涉嫌軟禁4名外勞，全案去年4月遭高雄警方查獲，11月遭起訴，經媒體報導後引發公憤，網友揚言抵制，知名有機食品零售業者「里仁」也緊急宣布暫停與荃聖老家合作。
筌聖蔡姓負責人今午出面道歉，她表示這是去年的案子，全案已進入司法，阿芳等外勞都可自由進出工廠，她有給他們鑰匙和門禁卡，他們也都可自由聯絡外界，何來軟禁之說，她相信司法會還她清白。但她也表示雇用非法外勞就是不對，沒什麼好辯解的，她為此道歉，她說工廠約有7名員工，屬小型工廠。
筌聖是高雄市岡山區老字號豆類製品工廠，成立於2000年，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，提供台南、高雄等地學校和商店販售。
筌聖工廠大門晚間深鎖但內部仍有機器運作聲音傳出，記者登門剛好遇到兩名員工步出廠房離開，面對媒體詢問不發一語。
(中時)
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