筌聖涉非法軟禁外勞14年　負責人道歉但否認囚禁

高雄1家生產豆製食品的「筌聖老家」工廠（如圖）遭控非法雇用並涉嫌軟禁4名外勞，每日工時15小時，其中1名印尼女工遭軟禁長達14年從未返鄉，引發各界公憤，筌聖負責人27日僅對非法雇外勞道歉但否認軟禁外勞。圖為筌聖工廠大門晚間深鎖但內部仍有機器運作聲音傳出，1名員工剛好步出廠房。（王錦河攝）

高雄1家生產豆製食品的「筌聖老家」工廠（如圖）遭控非法雇用並涉嫌軟禁4名外勞，筌聖工廠大門晚間深鎖但內部仍有機器運作聲音傳出。（王錦河攝）

高雄1家生產豆製食品的「筌聖老家」工廠遭控非法雇用並涉嫌軟禁4名外勞，每日工時15小時，其中1名印尼女工遭軟禁長達14年從未返鄉，引發各界公憤，筌聖蔡姓負責人27日僅對非法雇外勞道歉但否認軟禁外勞。

「筌聖老家」非法雇用外勞並涉嫌軟禁4名外勞，全案去年4月遭高雄警方查獲，11月遭起訴，經媒體報導後引發公憤，網友揚言抵制，知名有機食品零售業者「里仁」也緊急宣布暫停與荃聖老家合作。

筌聖蔡姓負責人今午出面道歉，她表示這是去年的案子，全案已進入司法，阿芳等外勞都可自由進出工廠，她有給他們鑰匙和門禁卡，他們也都可自由聯絡外界，何來軟禁之說，她相信司法會還她清白。但她也表示雇用非法外勞就是不對，沒什麼好辯解的，她為此道歉，她說工廠約有7名員工，屬小型工廠。

筌聖是高雄市岡山區老字號豆類製品工廠，成立於2000年，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，提供台南、高雄等地學校和商店販售。

筌聖工廠大門晚間深鎖但內部仍有機器運作聲音傳出，記者登門剛好遇到兩名員工步出廠房離開，面對媒體詢問不發一語。

(中時)