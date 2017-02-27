國民黨選舉 洪秀柱：選出帶領正確方向的人

洪秀柱強調自己從政20餘年始終如一。（葉德正攝）

國民黨主席洪秀柱27日前往土城參與中華民國擎天協會新春餐敘，當年此地就是洪秀柱參選總統時的挺柱大會首站，洪秀柱一到場，「主席加油」聲四起，人氣紅不讓，許久沒有跑攤的前台北縣長周錫瑋也現身會場，兩人短暫握手寒暄。

洪秀柱說，一路走來他對兩岸關係的論點、國家出路有他自己的看法，也得到很多人認同，偏偏有人要扭曲，偏偏有人要戴紅帽子，不願意睜開眼睛認清現在台灣所處的環境，這樣下去真的沒有明天。

洪秀柱說，民進黨使用各種方式在立法院透過多數暴力追殺國民黨，現況雖辛苦，但比起國父革命當年好太多，他認為國民黨應該要化危機為轉機，去除幾十年累積下來的醬缸文化，發揮革命實踐研究的精神，革命再求格心，重新讓社會對國民黨有期待，喚回人心，不是只靠黨產而已。

外傳黨主席參選人郝龍斌、吳敦義整合失敗，洪秀柱笑說，什麼誰整合誰，誰失敗，他覺得每個人都很認真的在選舉，不要用這種方式來見縫插針，製造彼此之間不愉快的局面，選舉快快樂樂地選。

洪秀柱強調，身為黨主席唯一所希望的辦好選務工作，選舉一定公平公正公開，絕對透明，不容許有任何人用不正當手段來從事選務工作，也希望能選出一位真正能夠領導中國國民黨，也要提出正確方向告訴大家未來的道路是什麼，她也強調自己20餘年從政之路始終如一。

(中時)