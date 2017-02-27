南韓情報院：北韓以防空高砲處死5官員
南韓情報機關今天表示，北韓以防空高砲處死5名資深安全官員，因為他們提供錯誤的報告，「激怒」北韓領導人金正恩。
美聯社報導，馬來西亞當局就金正恩同父異母兄長金正男毒殺案展開調查的同時，南韓國家情報院（National Intelligence Service）在對議員的非公開簡報中提及這件事。大馬的調查工作仍在進行當中，但南韓認為是金正恩下令進行2月13日在吉隆坡機場發生的這次暗殺行動。
南韓議員李(吉吉)雨（Lee Cheol-Woo）表示，國家情報院告訴議員，這5名北韓官員隸屬最近遭革職的國家安全保衛部部長金元弘（Kim Won Hong）所掌部門，因向金正恩提出錯誤報告而遭以防空高砲處決。目前不清楚其中所指的錯誤報告為何，國家情報院也未說明是如何取得這項資訊。
北韓是與世隔絕的專制國家，有關北韓的高層情報，南韓特務的報告並非每次都正確無誤。（譯者：中央社廖禹揚）1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。