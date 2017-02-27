南韓情報院：北韓以防空高砲處死5官員

南韓情報機關今天表示，北韓以防空高砲處死5名資深安全官員，因為他們提供錯誤的報告，「激怒」北韓領導人金正恩。

美聯社報導，馬來西亞當局就金正恩同父異母兄長金正男毒殺案展開調查的同時，南韓國家情報院（National Intelligence Service）在對議員的非公開簡報中提及這件事。大馬的調查工作仍在進行當中，但南韓認為是金正恩下令進行2月13日在吉隆坡機場發生的這次暗殺行動。

南韓議員李(吉吉)雨（Lee Cheol-Woo）表示，國家情報院告訴議員，這5名北韓官員隸屬最近遭革職的國家安全保衛部部長金元弘（Kim Won Hong）所掌部門，因向金正恩提出錯誤報告而遭以防空高砲處決。目前不清楚其中所指的錯誤報告為何，國家情報院也未說明是如何取得這項資訊。

北韓是與世隔絕的專制國家，有關北韓的高層情報，南韓特務的報告並非每次都正確無誤。（譯者：中央社廖禹揚）1060227

(中央社)