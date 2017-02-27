俄五代戰略轟炸機 配射程7000公里AI導彈

據俄媒報導，俄羅斯第五代戰略轟炸機PAK-DA的初步設計方案已通過評審確認，此型隱身轟炸機能執行戰略與戰術轟炸雙重任務，航速為亞音速，將搭載射程7000公里的人工智慧(AI)導彈。

《俄羅斯報》引述俄羅斯航空系統研究所所長費多羅夫的話說，俄國第五代戰略轟炸機PAK-DA的初步設計方案已經通過評審。一旦開始服役，PAK-DA將能替換俄遠程航空兵的所有三種現役機型：遠程轟炸機Tu-22M3和戰略轟炸機Tu-95及Tu-160。

報導說，俄軍對新轟炸機的要求非常高，列出了所有能想到的指標：既要是戰略轟炸機，也要能執行戰術導彈轟炸任務。

費多羅夫強調，PAK-DA的設計還考慮了節約預算因素。目前服役的Tu-160是飛機設計的傑作，其性能至今尚無人能及，但造價太過昂貴。俄軍方打算降低新一代轟炸機的成本，以便能同時提高產量。

報導說，新戰略轟炸機由圖波列夫設計局(Tupolev Design Bureau)負責製造，將採用飛翼式佈局，配套的發動機已開始研製。飛機將設計為亞音速，設有數量眾多的武器艙。

俄空天軍司令邦達列夫上將表示，讓新轟炸機同時具備雷達隱身和超音速兩種能力是不可能的，因此只能優先確保隱身性能。PAK-DA將攜帶射程長達7000公里的「人工智慧」導彈。導彈是戰略轟炸機的主要組成部分，轟炸機的任務只是將導彈帶到其射程的邊緣。導彈在分析空情和雷達情況後，將自行決定從何方向以何高度和速度飛行。這種導彈已經存在，俄正在進行研製。

報導稱，費多羅夫也表示該研究所正在研製超遠程巡航導彈，這種名為X-BD的巡航導彈首先用於與改進型戰略轟炸機Tu-160M，目前Tu-160M的製造工作也在積極進行中。

費多羅夫指出，新型巡航導彈的戰術技術性能目前保密，其前身在搭載常規（非核）彈頭時的射程達3000公里，以其為基礎打造的新導彈射程將遠得多。新導彈的研制方向是以避免遠程轟炸機進入敵方防空火力範圍為主要考量，借助大航程導彈在遠距離作戰。他說，如果要進行戰略核打擊，那麼至少要有一枚導彈命中，這就夠了。

他表示，目前正進行改良的戰略轟炸機Tu-160M與绰號「白天鵝」的Tu-160在所有的戰術技術性能上均有不同。Tu-160M改良型的發動機HK-32已經開始籌備生產線。目前俄國防部計劃採購至少50架Tu-160M。首架Tu-160M可望於2021年下線，2023年實現量產。

(中時電子報)