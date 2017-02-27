預報出錯 中國天氣網坦承過失
中國天氣網26日上午發出預報稱廣州3月5日將有「雨夾雪」天氣。不過，廣州氣象局官方微博隨後澄清這是人工智慧出錯造成，而中國天氣網隨後也更改了此前的預報，改為「雨轉多雲」。
新華網27日報導，26日上午，不少市民看到中國天氣網的8至15天天氣預報顯示廣州3月5日有「雨夾雪」。該預報顯示，從3月5日起直到3月12日，除了3月6日給出的預報是陰天外，其餘天天都有可能出現雨夾雪。
眼尖的網友貼出其他軟體截圖，也顯示3月5日廣州有雨夾雪。讓人感到蹊蹺的是，中國天氣網上5至12日這幾天的氣溫預報顯示均為8℃/7℃。許多網友對其預報結論產生疑問，紛紛到廣州市氣象局的官方微博提問。
廣州天氣微博回應稱，8至15天的預報是數值模式直接出來的，一定是AI（人工智慧）出錯了。另溫馨提示街坊們：用中國天氣網的中長期預報時，下面有段文字:「具有一定的不確定性」，還請民眾多留意。
(旺報)
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