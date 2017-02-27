木棒聯賽》古林睿煬118球完封穀保 平鎮奪隊史首冠

古林睿煬118球完封穀保。（學生棒聯提供）

睽違5年後重返高中木棒聯賽冠軍戰，平鎮高中今天(27日)晚間在嘉義市棒球場交手勁敵穀保家商，古林睿煬一夫當關，以118球投出2安打完封勝，率平鎮以4比0擊敗穀保，奪下隊史首座木棒聯賽冠軍。

平鎮在4局上靠失誤上壘開啓攻勢，辛元旭接著敲安打，第5棒捕手戴培峰適時掃出二壘安打送回2分，平鎮先馳得點，6局上首名打者陳喆閎擊出三壘安打後，迫使穀保壓出王牌林鋅杰登板，但被辛元旭擊出右外野高飛犧牲打，第7局平鎮再靠林靖凱的安打和成功的強迫取分戰術將比分改寫為4比0。

高二的古林睿煬，此戰完投9局，只被敲出2支安打，2安都來自穀保開路先鋒王泓逸，送出6次三振，在120球的用球數限制之下，扛起整場比賽，演出精彩完封勝。

(中時電子報)