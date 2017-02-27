菲南恐怖分子斬首德籍人質

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網路上流傳一段影片，顯示被菲南恐怖分子綁架的德國籍人質已被斬首，菲律賓政府譴責恐怖組織的殘暴行為。

菲政府反恐網站SITE Intelligence Group不久前張貼了一段1分34秒的影片，記錄了德國籍人質坎特納（Jurgen Kantner）遇害的過程。

坎特納在與不明人士通電話之後慘遭蒙面恐怖分子斬首，兇手高喊Allahu Akbar（真主至大）。

坎特納與妻子麥茲（Sabine Isle Merz）是於去年11月5日夜間至6日清晨之間，被武裝分子從沙巴海域綁架到菲國南部叢林，麥茲疑因反抗當時即遭殺害。

菲國軍方情報稱，坎特納是於昨天下午3時30分，在蘇祿省（Sulu）英達南鎮（Indanan）的叢林被處決。

看守坎特納的阿布沙伊夫分子要求3000萬披索（約新台幣2100萬元）的贖金，並限期2月26日下午3時之前支付，恐怖分子顯然沒有取得贖金。

總統府和平顧問杜瑞薩（Jesus Dureza）在一份聲明中說，「我們在悲慟之餘強烈譴責斬首的野蠻行為。」

杜瑞薩說，軍方直到最後一分鐘都努力營救坎特納，但未能成功。

今天凌晨，軍方以向韓國購得的FA-50型戰鬥機轟炸了阿布沙伊夫可疑山寨，士兵清現場時發現血跡。

另方面，菲律賓軍方反恐部隊司令官索貝哈那（Cirilito Sobejana）說，士兵們正努力尋找坎特納的遺體。

阿布沙伊夫活躍於菲國西南隅的蘇祿島和塔威塔威群島，光是去年就至少殺害了2名加拿大人，目前手中仍握有26名菲籍及外籍人質。

2013年，一名台灣籍女子也被阿布沙伊夫綁架，在支付贖金後獲釋。1060227

(中央社)