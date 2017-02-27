印尼警方：遭遣返女移工同情IS變激進
印尼女移工特莉日前因涉嫌加入「伊斯蘭國」（IS）遭台灣遣返。印尼警方表示，在她的手機裡發現一些與IS有關的訊息，她從同情IS，轉變成具有激進主義的思想。
印尼移民局日前向中央社記者證實，遭台灣遣返的女移工特莉（Tri Astiningsih）涉嫌加入IS。特莉22日一抵達雅加達國際機場，就遭印尼警方反恐特種部隊88特別分隊逮捕，並押送至警方相關單位偵訊。
印尼警察總部公關主任里旺托（Rikwanto）下午接受中央社記者訪問表示，這起案件的嚴重性沒有那麼大，但無論如何，印尼警方已經採取相關措施，積極介入此案。
他說，34歲的特莉在印尼沒有前科紀錄，調查人員在她的手機中發現一些激進的訊息，包括她很同情IS的處境，支持IS的做法等。
里旺托表示，印尼警方認為特莉是IS的同情者，很有可能離成為激進主義者。
他指出，印尼警方會加強和台灣相關單位合作，共同反恐。
印尼警方也呼籲所有在台灣的印尼移工及雇主都要保持冷靜。台、印尼警方保持密切聯繫，並密切監控可疑人士及情勢發展，採取果斷行動對付恐怖主義。
移民官員表示，特莉的確是在台灣工作的女移工，但她過去無涉及lS的紀錄，她是在台灣接觸「臉書」後才接近IS。
至於特莉到底涉入IS多深？有無其他同夥？里旺托表示，這一部分仍待警方反恐單位調查中。1060227
(中央社)
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