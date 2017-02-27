川普上任滿月民調 44％認同、48％不認同

最新民調顯示，美國總統川普上任首月與民眾非但沒有蜜月期，還成為二戰以來首位滿月民調出現負支持率的總統。

據華爾街日報／NBC新聞在2月18至22日進行的聯合民調顯示，44％的美國民眾認同川普的工作表現，但不認同的受訪者多達48％，首月民調的淨支持率為負4，創下美國自二次大戰以來首見。

川普特異獨行的行事風格，為他在總統任期的首月就贏得負支持率。美國新任總統過去在上任初期都享有一段蜜月期，歐巴馬上任32個月後，支持率才跌至川普目前的水準，而小布希上任44個月後民意才降至與川普相當。

(工商)