2017年禪淨共修祈福法會 228南區場高雄巨蛋舉行

由佛光山寺主辦，國際佛光會中華總會承辦的2017年禪淨共修祈福法會分別於2月28日南區場在高雄巨蛋，3月4日北區場於林口體育館，3月5日北、桃竹苗區場林口體育館，以及3月12日中區場在彰化體育館，於全台共舉辦四場次，法會現場將邀政要、地方首長及貴賓一同獻燈祈福，各區里長亦帶領里民熱烈響應，踴躍參與盛會。

此次禪淨共修祈福法會內容包含擊法鼓、佛前獻燈、唸佛、梵唱法音清流、敦煌舞表演和祈福祝禱。大眾透過精進修持共沐佛恩、同霑法益共結法緣，以莊嚴殊勝祈福法會，萬眾一心虔誠祝禱，燃起心中無限光明佛性，點亮心燈，圓滿自在，共同祈願諸佛菩薩、龍天護佑加被，以利益十方有情眾生，迴向闔家吉祥，社會祥和、國泰民安、世界和平。

星雲大師說「解在一切佛法，行在禪淨共修」，禪淨共修自1993年首創，今年邁向第25年，在這個局勢紊亂動盪不安、世界各地災難頻傳的時代，希望藉由將禪門靜坐與淨土法門念佛的理念結合，透過佛心禪意運用日常生活當中，經由淨土信願念佛，淨化當下世界，諸上善人聚會一處，以虔誠恭敬的念佛懺悔，除我執、化法執，使心念清淨降伏妄念、身心安住、明心見性，達成圓融無礙、自在法喜。

每場次法會逾萬位民眾手持心燈，在佛光山法師們的帶領下，共同祈願祝福，凝聚眾人慈悲喜捨大願心，將清淨祥和、安頓人心的力量傳到世界每個角落，達到自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平之五和世界為理想目標，共同建設人間佛國淨土，敬邀媒體朋友採訪，共同感受清淨與慈悲的力量。

(中時)