詹啟賢鳳山座談　周三中常會重現當年319槍擊案事實

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國民黨主席參選人詹啟賢（中）27日南下高雄鳳山與基層幹部座談，他表示出來參選就是希望改變，面對黨內多位參選人的夾擊，詹笑容以對，要在夾縫中努力拼出不一樣的路。針對當年總統大選319槍擊案，他說會在周三國民黨中常會重現12年前的事實。（王錦河攝）

國民黨主席參選人詹啟賢（後排左）27日南下高雄鳳山與基層幹部座談，他表示出來參選就是希望改變。（王錦河攝）

國民黨主席參選人詹啟賢（後排中）27日南下高雄鳳山與基層幹部座談，他表示出來參選就是希望改變。（王錦河攝）

國民黨主席參選人詹啟賢（中）27日南下高雄鳳山與基層幹部座談，他表示出來參選就是希望改變，面對黨內多位參選人的夾擊，詹微笑以對，要在夾縫中努力拼出不一樣的路。針對當年總統大選319槍擊案，他說會在周三國民黨中常會重現12年前的事實。（王錦河攝）

國民黨主席參選人詹啟賢27日南下高雄鳳山與基層幹部座談，他表示出來參選就是希望改變，面對黨內多位參選人的夾擊，詹笑容以對，要在夾縫中努力拼出不一樣的路。針對當年總統大選319槍擊案，他說會在周三國民黨中常會重現12年前的事實。

2004年3月19日爆發震驚各界的319槍擊案、總統選舉投票日前夕，爭取連任的中華民國總統陳水扁和副總統呂秀蓮在台南遭受槍擊，當時陳水扁被送往奇美醫院治療。

詹啟賢表示12年來319槍擊案已說明多次，但還是有人不清楚，國民黨正式會議有此質疑出現確實令人遺憾，因此他將在本周三國民黨中常會主動說明，當天當面接受提問與答覆，並要求黨中央留下紀錄。

詹啟賢強調當天會將當年的證據帶去，一併再次重現當年事實。

(中時)