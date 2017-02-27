台中再傳一氧化碳中毒 2歲男童和母昏迷送醫
台中市再傳一氧化碳中毒！消防局晚間7時許接獲民眾報案，潭子區潭富路1段巷弄內一戶民宅2樓有小朋友暈倒，經請報案人上樓查看，發現有父母親幫小男童洗澡，小男童突然暈倒，急需送醫。
消防局勤務中心調派潭子、頭家厝等分隊，出動3車9人，由分隊長張啟原帶隊前往救援。
經查該棟棟民宅共有7位親屬同住，消防局指出，當時王姓家人在幫小孩洗澡，突然感覺身體不適，樓下有3位親友見狀趕緊報案。
33歲詹女跟2歲從母姓詹童意識不清，以及意識清楚的35歲王男等3人送慈濟醫院，但院方表示，該院只有單人艙高壓氧，傷者有3人需共用，未免延誤治療，晚間9時左右已轉院至中國醫藥大學附設醫院。
消防隊員指出，意外現場為2層樓建物，頂樓有鐵皮加蓋，陽台增設窗戶，消防人員到達時已打開，疑使用桶裝瓦斯熱水器造成一氧化碳中毒。
(中時)
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