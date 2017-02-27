最後一次庭審 朴槿惠全盤否認指控

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南韓憲法法院今天進行總統彈劾案最後一次庭審，總統朴槿惠在沒有出庭的情況下，透過辯護律師團提出的書面資料（答辯狀），全盤否認有關閨蜜親信干政的指控。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，朴槿惠在答辯狀中強調，有關她向崔順實洩露國家政策、人事任免及外交檔案等資料，並讓崔順實介入國政說法的指控，毫無事實根據。

朴槿惠說，雖然曾就修改演講稿等諮詢過崔順實，但崔順實並未左右國政，二人也不存在合謀一事。

朴槿惠強調，就任總統以來，始終致力於振興經濟，實現文化振興，奠定南北韓統一基礎。從政近20年間，她從未參與貪污腐敗。

朴槿惠還表示，國內外局勢嚴峻複雜的情況下，因其個人的失察過失，給民眾帶來創傷並拖累施政一事，令人心痛。

南韓「亞洲經濟」指出，南韓憲法法院進行朴槿惠總統彈劾案最終庭審，朴槿惠以書面形式向法庭提交彈劾理由不成立的最終答辯書。她並未親自出庭受審。

在今天的庭審中，朴槿惠委任律師團宣讀朴槿惠的答辯狀。朴槿惠表示，大企業向Mir財團、K體育財團捐款是回應國家政策，總統本人並未從中謀取私利，因此受賄罪名不成立。

據報導，朴槿惠的答辯狀強調，三星電子副會長李在鎔為繼承企業經營權，而向朴槿惠好友崔順實提供巨額資金的說法也毫無依據。

此外，答辯狀對「世越號」客輪沉船海難事故發生當天「（朴槿惠）7小時行蹤之謎」、崔順實介入青瓦台高層人事調動等指控，全部予以否認。

審理進行過程中，前憲法法院院長朴漢徹於1月31日卸任，彈劾案開始由8名憲法法官審理；3月13日，代院長兼憲法法官李貞美也將卸任。

有預測認為，最終庭審結束之後，為確保審判結果的公正性，憲法法庭將在代院長李貞美卸任（3月13日）之前宣布最終結果，因此最終宣判將會在3月10到13日之間。在今後2週的最終審理中，若8名法官中2名以上（包括2名）認為彈劾理由不成立，則彈劾案將被駁回。1060227

(中央社)