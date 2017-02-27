亞洲股賣壓出籠 拖累港股收黑

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受亞洲各地股市賣壓出籠影響，以及投資人等待美國總統川普對參、眾兩院聯席會議發表演說內容出爐下，香港股市今天收黑。

恆生指數下跌0.17%，或40.65點，收23925.05點；恆生國企指數下挫0.8%，收10338.12點。

上海證交所綜合指數下滑0.76%，或24.77點，收3228.66點；深圳證交所綜合指數挫跌0.58%，或11.61點，收1988.77點。1060227

(中央社)