前進印度洋：解放軍的非洲投射站

中共以支援亞丁灣任務的名義，興建吉布地海軍基地。（中新社）

雖然被冠上了「支援設施」的名稱，中共在東非小國吉布地建立首座海外軍事基地的行為，仍引起了美國的關注。

根據《外交家雜誌》的報導，由於美國也駐軍在吉布地蘭莫尼爾軍事基地(Camp Lemonnier)，吉布地的戰略地位也水漲船高。《紐約時報》指出，中共在吉布地建立基地的消息最早於2015年傳出。2016年2月，北京正式展開吉布地軍事基地的相關建設工程。可能是為了舒緩局勢，中共不以海軍基地，而是以「支援設施」稱呼解放軍在吉布地的據點。

自2001年「九一一事變」以來，吉布地一直是美軍打擊恐怖份子，甚至對中東發起無人機攻擊的重要據點。而中共駐軍吉布地，勢必也讓當地局勢更加複雜。在接受《紐約時報》訪問時，中共國防部聲稱吉布地的設施將用於支援在亞丁灣實施海盜打擊任務的解放軍艦隊，乃至於其他的聯合國維和與人道救援任務。不過看在美軍眼中，這絕對不會只是簡單的「支援設施」。

未來，解放軍海軍很有可能藉由吉布地將軍事影響力投射到中東與非洲，進一步挑戰美國。美國國防部的報告指出，中共自2015年以來就固定派遣攻擊潛艦與戰略潛艦巡弋印度洋。吉布地設施的出現，將使中共在印度洋的東西兩岸都設有潛艦基地，使相關巡邏任務更加常態化。因此，關心吉布地「支援設施」未來發展的國家，除了美國外還將包括印度。

(中時電子報)