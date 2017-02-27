羅志祥模仿SpeXial明杰耍帥賣萌　風田神救援兄弟

羅志祥（左）模仿明杰維妙維肖。（八大）

SpeXial到《娛樂百分百》宣傳寫真書。（八大）

SpeXial到八大綜合台《娛樂百分百》宣傳寫真書，明杰、以綸、Teddy、風田一同參加「偶像自首大會」，互揭SpeXial成員中誰的意見多、不愛乾淨等祕辛，主持人羅志祥還展現天王的模仿功力，完美複製明杰慣有的賣萌表情，傳神到位的演出，讓本尊自己都忍不住讚嘆笑翻！

在揭露偶像日常的節目單元「偶像自首大會」中，小豬看到明杰否認愛耍帥時，立馬斬釘截鐵回嗆:「我看過你在社群網站上的影片，明明就有！」隨即瞪大雙眼模仿明杰在鏡頭前賣萌放電，唯妙唯肖的神情，讓明杰看了也覺得超像的，害羞得連忙改口:「好啦！我承認愛耍帥！」但當知道自己被選為意見最多的成員時，明杰則是動怒解釋是為大家好，願意提出意見當黑臉。當他接受懲罰時還撂狠話:「我看清楚你們了！」所幸風田見苗頭不對，趕緊在氣氛尷尬的攝影棚振臂高喊:「明杰最棒！」這才化解僵局。

風田則自爆沒有工作的話，他可以三天不洗澡，他說，他洗澡的根據是「不會有臭味就好」，一反大家對日本人愛乾淨、潔癖的印象。面對來自國外的藝人，羅志祥不免俗大秀外語能力，刻意用日文和風田聊天，沒想到風田聽得霧煞煞，隨後才恍然大悟，羅志祥竟開玩笑虧風田:「我懷疑你真的是日本人嗎?」兩人在進行「唇語遊戲」時雞同鴨講，製造出許多「笑」果。

(中時)