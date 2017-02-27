成全球最會塞車城市之一 南市質疑評估公正性

台南市區北門路，竟被全球定位製造商公布是全台最塞車的路段，南市交通局質疑評估的公正性。（黃文博攝）

針對全球衛星定位製造商Tom Tom公司公布台南市是全世界最會塞車的25個城市之一，台南市政府強烈質疑該公司的評估結果與民眾感受完全不同，也質疑該公司的採樣路段、時段、日期及評估方法是否客觀與代表性，將正式去函要求該公司澄清評估結果，並提供相關評估數據。

南市交通局指出，有關該公司對於城市塞車程度的定義與交通資料的取得，成大交管系教授魏健宏表示並不客觀，因為該公司以特定資料做為交通順暢程度的比較基準，並不符合統計學或交通理論，並不公平，該公司以局部路口、特定時段的交通情形就定義一個城市的交通狀況，根本是瞎子摸象。

交通局長林炎成表示，民眾感受全台灣最塞車的城市不會是台南市，而台南的瓶頸交通路段也不在北門路及民族路，民眾感受的交通瓶頸路段原先在仁德交流道，但在中央、地方攜手改善下，已增闢大灣交流道紓解車流，並陸續完成仁德交流道出入口匝道改善計畫，目前交通狀況非常順暢。

林炎成表示，台南市中心因鐵路貫穿造成平交道阻礙交通問題，交通局已透過幹道號誌連鎖、火車站前圓環動線調整及加強停車供給與管理等方向改善，目前火車站周邊交通狀況已有明顯改善，且隨著鐵路地下化工程開工，原有都市縫合問題也將隨之解決。

(中時)