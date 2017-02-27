馬吳郝同台參拜土地公 互動受矚

前總統馬英九和宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義、副主席郝龍斌今天皆出席福德正神聖誕千秋法會，馬、郝一同參拜，3人保持禮貌性互動。

台北二二八公園福德宮晚間舉行福德正神聖誕千秋祈福法會，眾多民眾前往參拜，現場還有摸彩活動。郝龍斌由於晚間有新增行程，從原本晚間8時提前至7時出席，與馬英九差不多時間抵達，2人一同參拜。未列公開行程的吳敦義稍晚抵達，在廟方主委陪同下參拜。

郝龍斌致詞時表示，這間是台北市最靈驗、香火最旺的土地公廟，管總統府、行政院和立法院，可說是「天下第一土地公」，他祈求土地公讓國家風調雨順，國泰民安。

吳敦義致詞時巧妙呼應郝龍斌，吳敦義表示，他聽郝龍斌說，才知道這是台北市的大土地公，剛好總統府、行政院，立法院「這三個我都有被管到」，因為他當過立委、行政院長、副總統，任內都算順利。

吳敦義也跟馬英九「報告」，他當行政院長時經濟成長率破10%，是38年來最好，歸功於馬英九領導有方，以神來說，是土地公庇祐；以人來說，是馬總統領導有方，他請大家為馬英九鼓掌。

吳敦義還說，除了祈求國家風調雨順，國泰民安，也希望福德正神跟對岸的土地公溝通，在「一中各表、九二共識」的基礎下維持兩岸永遠和平穩定發展。

輪到馬英九致詞時，沒提到吳、郝，反而玩起有獎徵答，問福德正神的姓氏、名字、哪一朝代的人，答對者送上親筆寫的家訓書籤，現場民眾爭相搶答。

由於黨主席選舉在即，馬英九的支持動向受矚，馬英九和吳敦義晚間分坐走道兩邊，郝龍斌則坐在吳敦義旁邊，3人僅保持禮貌性活動。1060227

(中央社)