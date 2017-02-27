全球藝術拍賣市場 大陸及香港重回第一

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法國藝術市場資訊公司Artprice27日發布報告指出，受惠於香港市場的表現，中國大陸在2016年重新成為全球最大藝術品市場，但全球藝術品拍賣成交額大幅下降22%，為125億美元。

綜合新華社及藝術新聞報（The Art Newspaper）報導，去年藝術品拍賣市場成交筆數上升，但銷售總額下降，全球市場這種「賣更多卻賺更少」的現象，主因是拍賣市場缺乏高品質的作品，價值在1000萬美元以上的藝術單品去年只售出80件，數量是2015年的一半。

報導指出，2016上半年拍賣金額最高的前3名藝術家分別是畢卡索、張大千和吳冠中。

這份由Artprice和大陸雅昌文化集團合作發布的報告顯示，去年中國大陸及香港市場的藝術品拍賣成交額達48億美元，占全球拍賣額的38%，香港市場表現活躍。中國此前曾連續5年蟬聯全球最大藝術品市場，直到2015年排在美國之後名列第二。1060227

(中央社)