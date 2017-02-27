刺殺金正男 北韓保衛省策劃外務省執行

金正男（左）遭暗殺的原因至今仍撲朔迷離，外界懷疑其同父異母弟、現任北韓領導人金正恩在幕後主導。（圖／美聯社）

北韓國家安全保衛省前保衛相金元弘，已傳於2月初遭到軟禁。（圖／美聯社）

韓國國家情報院27日在國會情報委員會報告說，金正男在馬來西亞遭暗殺的事件，是由北韓國家安全保衛省和外務省所精心策劃執行。

韓聯社報導說，韓國的國情報及安全機關國家情報院（National Intelligence Service, NIS），向國會報告指出，刺殺北韓領導人金正恩同父異母的長兄金正男案有8名嫌疑人，其中4人是北韓保衛省出身，而負責實際暗殺行動的則歸屬外務省。此案是北韓從國家層面策劃發起的恐怖襲擊。據悉，保衛省多名人員參與此案，政府正調查具體負責機構。

而近期傳出被免職的北韓國家安全保衛省保衛相金元弘的行蹤，國情院表示，金元弘因涉嫌作假報告在接受北韓執政黨勞動黨組織指導部調查後被處以軟禁。此外，朝鮮國家安全保衛省至少有5名以上高官已被槍決。

(中時電子報)