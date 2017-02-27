林子崴3局飆7K 統一獅熱身賽和局
中華職棒統一7-ELEVEn獅今天在高雄市澄清湖球場與南韓職棒樂天巨人打熱身賽，左投林子崴前3局飆出7次三振，表現亮眼，雙方5比5和局收場。
高雄市政府主辦港都盃熱身賽，邀中華職棒、南韓職棒隊伍在在重新整修之後的澄清湖球場比賽。
獅隊一開賽取得2比0領先，2局下由張竣凱率先二壘安打，連續保送形成滿壘，朱元勤內野安打、劉芙豪獲得保送，共得2分。
林子崴前3局飆7次三振，只讓對手1次保送上壘，但第4局遇到亂流，接連被安打，失3分退場，中繼投手蔡萬霖上場化解危機。
在2比3落後的情況下，統一獅在7局上由蔡奕玄的安打追平比數，周廣勝安打送回2分超前，取得5比3領先。
比賽後半段，樂天巨人8局上陽春砲、9局上連3支安打，雙方5比5和局收場。
獅隊先發投手林子崴前3局好投、中繼投手江辰晏繳出3局4次三振無失分，表現亮眼；打擊方面，新秀張竣凱有2支二壘安打，周廣勝2支安打、2分打點。0160227
(中央社)
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