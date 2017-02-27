兩岸私人動物園 多角經營成新趨勢

大陸重慶涪陵區一個私人開辦的袖珍動物園，雖然門票只要10元（人民幣，下同），依舊撐不下去被迫停業。兩岸有許多私人經營的動物園，有的早已成了旅遊的超級景點，有的園區則是動物吃不飽還被虐待。面對遊客及收入的現實需求，有動物園倒閉，有些被迫轉型，多角化經營成為新的趨勢。

大陸私人動物園最早是改革開放以後，從類似於耍猴的雜耍團演變而成。當時經濟開始發展，但各地生活水準落後，很多人沒有見過野生動物，尤其是偏遠地區的小縣城，人們不方便到大城市去參觀動物園，部分馴猴或馬戲表演者養了一些動物，以流動方式展示獲取盈利，逐漸發展成私人動物園。

近年來，許多私人開辦動物園被指生存環境惡劣、動物挨餓等問題。湖南株洲神龍公園內動物園的猴子無法獨立進食，且身上有傷，動物園內無人清理，陣陣惡臭撲鼻，目前已停業整頓。

「私人動物園多興起於上世紀八九十年代，目前多數私人動物園由於難以滿足遊客需求，導致收入持續下降，經營狀況陷入惡性循環，或逐漸被淘汰，」西寧野生動物園副園長齊新章表示，許多動物園連保護動物的理念都很缺乏，更談不上給動物的福利。

有些動物園即使有辦法生存，也有不錯的營收，但管理上仍有漏洞。例如2016年，北京八達嶺野生動物園有遊客下車，被老虎咬死；今年1月，有男子為了省130元門票翻牆進浙江寧波雅戈爾動物園的老虎園，被老虎咬死，老虎遭警方槍殺。

在動物園老虎咬死人的同時，大陸更有許多動物園可看到動物被虐待。2月，貴州野生動物園一名自稱貴州野生動物園飼養員的主播，在網上直播虐虎，但園方卻表示是在「嬉戲」。

私人動物園在台灣一度也超級流行，像台南的元寶樂園、斗六天元莊、大非洲野生動物園、六福村野生動物園，都有或多或少的野生動物；但也和大陸一樣，受到遊客數和收入的現實影響，有的倒閉，有的被收購合併，有的轉型。

就以新竹六福村為例，早已從野生動物的單一項目，擴張到更多元的主題遊樂園，不但有主題遊樂區，還有休閒飯店。多角化經營不但分散了原本野生動物園可能營收不足的風險，也讓遊客在同個景區可以有更多遊樂選擇，為野生動物園經營開啟新方向。

(旺報)