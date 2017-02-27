中正紀念堂228閉館 網友轟：乾脆全國禁足在家面壁

二二八事件今年屆滿70周年，綠營「去蔣化」行動再起。27日中正紀念堂有許多遊客在此搶拍照。（鄧博仁攝）

文化部今天宣布為了尊重二二八紀念活動，避免社會對立，中正紀念堂2月28日閉館一天。中正紀念堂臉書粉絲專頁稍早也PO文公告2月28日閉館一天，有網友便在底下怒批「閉館一天來避免對立？乾脆全國禁足一天在家面壁思過實在點」。

文化部長鄭麗君日前曾表示，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

文化部今天又再度宣布為尊重二二八紀念活動，避免社會對立，中正紀念堂2月28日閉館一天。「在中正紀念堂轉型修法未完成前，往後每年2月28日都會循此模式辦理。」

中正紀念堂臉書粉絲專頁稍早PO文表示「本處公告，中正紀念堂2月28日閉館一天。小積木大冒險特展、山下工美特展當日亦暫停參觀，造成不便，敬請見諒!」。網友便在底下留言批評「閉館一天來避免對立？乾脆全國禁足一天在家面壁思過實在點」、「對立不就是這個沒文化部長挑起的嗎？」、「綠營自己造的孽還要剝奪民眾的參觀自由?」、「什麼沒文化的文化人，對立是你們搞出來的」、「我真的不懂他的明白」、「換一個顏色社會大亂」。

此外，也有網友表示「敢挑起紛爭卻不敢面對」、「想紀念的人就去紀念，為什麼要影響其他人？」、「民進黨就會製造話題，轉移話題，逃避執政不力，政府無能」、「明明就是文化部長挑起對立...還怕什麼」、「不停的炒作，唯恐天下不亂」、「世界上有這麼離譜的政府, 有夠無能空心」。

(中時電子報)