大陸推內蒙養豬 網友：風吹草地見豬場

大陸力推「南豬北上」新政策後，將在蒙古大力養豬，儘管有關單位再三保證不會影響大草原，但仍有不少人擔心，一旦更多的豬來到蒙古，「風吹草地見牛羊」是否會變成「風吹草地變豬場」，那就太殺風景了。

蒙古自治區農牧業廳廳長郭健表示，豬禽養殖布局要「因地制宜」，産業集中在農區發展，禁止徵用草原發展豬禽養殖。當豬禽等産業被引進到適宜地區發展時，一定會做好生態保護，促進農牧迴圈發展。

大陸豬肉消費量近年來都在5000萬噸以上，不但是世界豬肉消費第一大國，不但要吃自己養的豬，還要從國外進口，去年就進口了162萬噸的豬肉，較2015年成長108%。

近年來，大陸考量各地區環境承載能力等因素，也開始逐步調整生豬的生産布局。今年2月，大陸政府已明確要優化南方水網地區生豬養殖布局，引導産能向環境容量大的地區和玉米主産區轉移。

依據大陸國家部署，位於北疆的內蒙古與東北三省、雲貴等地區，都被畫爲養豬的「潛力成長區」，被確定爲未來大陸豬肉供應增長的主要區域。這項布局也被業界戲稱爲「南豬北上」。相較於大陸的西氣東輸、南水北調等政府主導的「資源遷徙」，此次布局則更凸顯了市場的主導性。

有關單位評估認為，內蒙古發展生豬養殖優勢頗多，除了地大物博、環境適宜，還是大陸的玉米主産區。近年已有溫氏、金鑼、中糧等畜禽加工企業相繼入駐內蒙古。官方資料顯示，2016年內蒙古生豬產量為1637.2萬頭，計畫到2020年突破3000萬頭。

內蒙古農牧業廳表示，大力發展生豬家禽養殖是今年內蒙古農牧業工作的重點之一。通遼、赤峰等玉米主産區將承接「重任」，正積極進行設施建設和相關技術考量。也就是說，「南豬北上」到蒙古，已經是無法改變的事實。許多人對蒙古擴大養豬感到擔心，萬一以後內蒙最美的牛羊消失了，被豬取代，那「整個就毀了。」

(旺報)