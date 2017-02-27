琵豔卡白黑禮服出席奧斯卡 令人驚艷
在好萊塢走紅、2度參加美國奧斯卡金像獎頒獎典禮的寶萊塢女星琵豔卡‧喬普拉（Priyanka Chopra），以白、黑時尚禮服分別參加奧斯卡頒獎典禮和晚宴，令人驚艷。
琵豔卡於2016年首度受邀出席奧斯卡頒獎典禮並走紅毯後，證實她的時尚品味，因而不斷受邀於全球各項典禮和時尚派對。今天她再度受邀出席第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。
根據印度媒體報導，琵豔卡選擇穿著知名時尚品牌「Ralph & Russo」白銀灰色、布滿菱格紋的露肩禮服，再度讓人驚艷。
34歲的琵豔卡還戴上知名珠寶品牌「Lorraine Schwartz」的鑽石耳環和手環，並穿著銀白色高跟鞋，看起來華麗而高雅。
到了奧斯卡晚宴，琵豔卡則一改上午頒獎典禮中的白色禮服，改穿另一時尚品牌「Michael Kors」的深開V領的閃爍黑色禮服，除展現自己美好身材外，也以樸素唇膏，和簡單側分披下來的長髮，突顯身上黑色禮服的閃閃光澤，讓人不得不佩服她精心的時尚穿搭。
琵豔卡正是靠著如此敬業地在每個場合展現自己，才讓她成為近年唯一一位走紅好萊塢，進而跨向世界，讓全球觀眾認識的印度女星。1060227
(中央社)
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