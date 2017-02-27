中市傳一氧化碳中毒 3人送醫

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台中市潭子區晚間傳出疑似一氧化碳中毒，一對夫妻幫小孩洗澡，小孩突然暈倒，消防人員到場時，2歲男童、33歲女子意識不清，35歲男子意識清楚，3人均送醫。

台中市消防局表示，晚間接獲報案，報案人指稱2樓有小朋友暈倒，經請報案人上樓查看，發現一對夫妻幫小男童洗澡，小男童突然暈倒，急需緊急送醫。

救護人員到場，該經查該棟為2樓建築物頂樓鐵皮加蓋，該棟共有7位親屬住在一起，王姓家人在幫小孩洗澡時突然身體不適，當時樓下有3位親友在場，立刻報案。

救護人員現場發現，陽台有增設窗戶，人員到達時已打開，懷疑使用桶裝瓦斯熱水器造成一氧化碳中毒，確切肇事原因有待調查。1060227

(中央社)