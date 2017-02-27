土耳其旅遊協會赴台踩線 引介台灣美景

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台灣推中東穆斯林觀光旅遊漂亮出擊，土耳其旅遊協會今年4月將籌組旅遊業者赴台踩線團，深入了解台灣好山好水，以及具有特色的美食文化。

台灣觀光協會駐新加坡辦事處由於轄區涵蓋中東地區的土耳其，交通部觀光局副局長劉喜臨日前甫率駐新加坡辦事處主任謝長明等人，親赴土耳其伊斯坦堡，期盼打通赴台旅遊的任督二脈。

中華民國駐安卡拉台北經濟文化代表團代表鄭泰祥也特別從安卡拉趕赴伊斯坦堡，隨同觀光局人員共同拜會土耳其旅遊協會。

鄭泰祥表示，土耳其是歐亞重要交會點，台灣除全力推廣觀光旅遊之外，土耳其的美食也享譽國際，駐安卡拉台北經濟文化代表團正積極邀請土耳其美食業者前往台灣投資，不僅創造商業利潤，更兼具為台灣穆斯林飲食加分效果。

謝長明指出，土耳其旅遊協會是土耳其旅遊業者的重要協調窗口，這個協會有意把台灣介紹給所有協會會員，去年曾與長榮航空合作組團赴台灣踩線。

謝長明說，土耳其民眾多習慣到周邊國家旅遊，遠距離旅遊會赴泰國、馬來西亞。商務旅遊多赴日本及中國大陸等地，他們熱愛文化類飾品、當地美食、海濱渡假，旅遊目的以蜜月遊程居多。由於台灣相關旅遊景點、特色相當完備，非常適合開發成為土耳其民眾的新旅遊國度。

謝長明說，這個協會對台灣展現充分熱情，將會透過協會同業雜誌刊載台灣觀光訊息，協助邀請旅行社業者辦理台灣觀光說明會，對台灣有意打開土耳其的觀光旅遊絕對是正向的利多消息。

他強調，這次的拜訪行程也在中華民國國駐安卡拉台北經濟文化代表團努力下，土耳其旅遊協會將在今年4月份組成15人的業者踩線團到台灣，並由觀光局協助後續接待任務，未來會再辦理業者交易會，進一步擴大合作範圍。1060227

(中央社)