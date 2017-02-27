妻被指涉小學購地疑雲 安倍否認

日本首相安倍晉三今天在眾議院預算委員會，針對他個人及妻子安倍昭惠被指捲入大阪「森友學園」購地疑雲，在答詢時否認夫妻倆涉及此事。

預定今年春天開始運作的小學「森友學園」，被爆料以相當於市價1成的低價取得日本國有土地，因安倍的妻子安倍昭惠擔任這所小學的名譽校長，被質疑是濫用特權，當「門神」。

日本在野黨近日在國會對這問題窮追不捨質詢。安倍今天上午在眾議院預算委員會，再度否認自己和妻子涉及此事。安倍強調，安倍昭惠並沒收取任何報酬或演講費。他還說：「我和我妻子，絕對沒牽涉這樁買賣。」

針對森友學園在大阪所經營的幼稚園「塚本幼稚園」錄影帶外洩，片中顯示在運動會上，小朋友選手宣示喊「安倍首相加油！安保法制在國會通過，實在太好了」。對此，今天上午最大在野黨民進黨籍的眾議員質詢時告訴安倍，「這是違反教育基本法的行為」。

安倍答說：「我認為校方有很多想法，至於學校的教育，這情況是大阪府應該監督的，文部科學省正在釐清事實。」

日本「朝日新聞」報導，森友學園（位於大阪市淀川區）去年6月以1億3400萬日圓（約新台幣3680萬元），買下位於大阪府豐中市約2658坪的國有土地，準備於今年4月建立一所「瑞穗之國紀念小學院」。

本月17日，安倍在國會強調：「如果我與我妻子與此事有牽扯的話，我就辭去首相和國會議員之職。」24日在國會答辯時，安倍再次強調，他和妻子，以及他的事務所完全不知土地買賣一事。

安倍說，安倍昭惠前年去大阪演講，在演講前的會客室內，森友學園理事長籠池泰典說要請安倍昭惠擔任名譽校長，當安倍昭惠上台演講時，理事長就面對師生介紹安倍昭惠是「名譽校長」，當場師生鼓掌。

他說，安倍昭惠認為接下名譽校長一職反而會造成學童與家長的困擾，因此告知校方辭去此職。對於最近的事情，校方都沒來聯絡說明，後來安倍昭惠聯絡了校方。

安倍進一步指出，森友學園原本希望用安倍的名字當小學校名，但他拒絕。當他看到募款單上寫著「安倍晉三小學」的文字時，感到很驚訝，於是向校方表達遺憾之意並提出抗議，校方已致歉。1060227

(中央社)