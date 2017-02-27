奈及利亞總統倫敦住院遲不歸 引發不安
非洲國家奈及利亞強人總統布哈里上月19日飛往倫敦治病，遲遲不歸，僅允許至親與親信4人小組探望，國家政務由副總統歐西巴卓代行處理，引發外界對其病情不安揣測。
南非媒體「新聞24」（news24）今天報導指出，這4人小組不包括第一夫人愛莎（Aisha Buhari）和副總統歐西巴卓（Yemi Osinbajo），令外界意外與不解。
奈及利亞是非洲人口最多的國家，總計近1億9000萬人，其中南北方大約各占一半。北方以穆斯林為主，普遍貧窮，因而滋養出伊斯蘭激進分子博科聖地，嚴重擾亂國家治安。南方多為基督徒，相對富庶安定。
2015年大選勝出的74歲布哈里（Muhammadu Buhari）出生北方，原為軍隊將領，比起出生南方的前任總統強納森（Goodluck Jonathan）更積極發展北方經濟。
布哈里倫敦治病遲遲不歸難免引發政治不安，政府與民間紛紛揣測，萬一總統臥病不起或於任上過世，誰是可能的接班人' 治理這個人口龐大的國家？是否會重演2010年當時的總統艾杜瓦（Umaru Yar’Adua）因心包炎突然病逝，讓國家陷入恐慌局面？尤其這名接班人是否出生北方，願意為消除北方的貧窮繼續努力？
報導引述政治分析家沙迪克（Abubakar Sadiq）表示，布哈里和艾杜瓦狀況完全不同。布哈里讓人民知道他生病，可是艾杜瓦卻極力隱瞞直到病逝，使人措手不及。
他說：「艾杜瓦即使病中也未放手政權，但布哈里願意交由副總統代為處理國事。我們不會重演總統突然過世的驚慌失措場面。」
布哈里上任後，極力清剿博科聖地、鏟除貪腐、振興經濟，廣受人民愛戴。1060227
(中央社)
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