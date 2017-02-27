陳金鋒小撇步練專注 林智勝報平安

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經典賽中華隊在日本移地訓練，打擊教練陳金鋒用妙招，幫助隊員訓練專注度；前一天練習賽遭觸身球擊中頭部的林智勝，經過休息沒有大礙。

中華隊在神戶移地訓練，針對前一天對日本業餘隊的熱身賽，今天全隊特別加強打擊練習，準備在28日午間與日本業餘隊打第2場熱身賽。

打擊教練陳金鋒指導中華隊打者，不只細心調整選手們握棒、打擊姿勢，也在心態上叮嚀打者們放輕鬆，但打擊的過程要非常專注。

為了訓練選手的專注程度，陳金鋒特別在球上標記紅色以及藍色的記號，在餵球的過程中，隨機拿出，並告訴打者們看到紅的才打，藍色不打。

陳金鋒藉由這樣的方式，提醒中華隊的打者要看仔細看球，眼到、手到，才能打得更好。

中華隊隊長林智勝26日比賽遭日本投手小松貴志觸身球，擊中頭部，經過一天休息，今天練習時已完全恢復。

林智勝表示，請台灣球迷放心，頭部觸身球後沒有任何影響，頭腦反而更清醒，更快樂的打球，希望大家繼續為中華隊加油。1060227

(中央社)