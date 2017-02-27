陳金鋒小撇步練專注 林智勝報平安
經典賽中華隊在日本移地訓練，打擊教練陳金鋒用妙招，幫助隊員訓練專注度；前一天練習賽遭觸身球擊中頭部的林智勝，經過休息沒有大礙。
中華隊在神戶移地訓練，針對前一天對日本業餘隊的熱身賽，今天全隊特別加強打擊練習，準備在28日午間與日本業餘隊打第2場熱身賽。
打擊教練陳金鋒指導中華隊打者，不只細心調整選手們握棒、打擊姿勢，也在心態上叮嚀打者們放輕鬆，但打擊的過程要非常專注。
為了訓練選手的專注程度，陳金鋒特別在球上標記紅色以及藍色的記號，在餵球的過程中，隨機拿出，並告訴打者們看到紅的才打，藍色不打。
陳金鋒藉由這樣的方式，提醒中華隊的打者要看仔細看球，眼到、手到，才能打得更好。
中華隊隊長林智勝26日比賽遭日本投手小松貴志觸身球，擊中頭部，經過一天休息，今天練習時已完全恢復。
林智勝表示，請台灣球迷放心，頭部觸身球後沒有任何影響，頭腦反而更清醒，更快樂的打球，希望大家繼續為中華隊加油。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。