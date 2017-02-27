奧斯卡趣聞 妮可基嫚海豹式鼓掌引討論

第89屆奧斯卡頒獎典禮落幕，雖然最大話題是百年難得一見的頒獎大烏龍，但有些漏網鏡頭也引發網友討論，像是妮可基嫚奇特的鼓掌方式。

以「漫漫回家路」（Lion）入圍奧斯卡最佳女配角獎的妮可基嫚（Nicole Kidman）選穿大量手工刺繡露肩長禮服，合身剪裁彰顯出她曼妙的身材，加上性感的紅唇，裝扮無懈可擊。

然而，最廣為討論的並不是妮可基嫚的絕美裝扮，而是她的鼓掌方式。

當莎莉賽隆（Charlize Theron）上台頒獎時， 攝影機捕捉到妮可基嫚站在丈夫齊斯艾本（Keith Urban）身旁，和大家一樣正在鼓掌。然而，不似一般鼓掌時雙手互擊，妮可基嫚的手指翹起，只有手掌相碰。

社群網站馬上掀起討論，「你有看到嗎？妮可基嫚為什麼要那樣鼓掌？超奇怪的。」

有人認為她這樣鼓掌就像海豹，「她的鼓掌方式就像海豹一樣，太讚了。」還有人說，「看到妮可基嫚鼓掌讓我再次體悟到，名人果然不同於一般人。」

另一個被鏡頭捕捉到的則是歌手約翰傳奇（ John Legend）的妻子克莉絲汀．泰根（Chrissy Teigen），她竟然「兩度」被拍到在典禮上睡覺。

當典禮進行到高潮，大獎一個接一個公佈，所有人都引頸期待最終結果時，克莉絲汀．泰根卻睡得非常香甜。

那是在凱西艾佛列克（Casey Affleck）以「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）奪下影帝時，他致詞到一半，攝影機掃了一下台下，要拍攝驕傲的製片人麥特戴蒙（Matt Damon），卻意外捕捉到在麥特戴蒙的右後方，克莉絲汀．泰根正把頭靠在丈夫肩上酣睡。

5分鐘之後，鏡頭再次掃到她，她仍在夢中。

當頒發最佳女主角時，攝影機要拍攝史上提名最多次的梅莉史翠普（Meryl Streep），在後方又可以看見沈睡的克莉絲汀．泰根。

當然，因為克莉絲汀．泰根出席頒獎典禮的目的，就是聽丈夫演唱「樂來越愛你」（La La Land）的歌曲「星光之城」（City of Stars）和「Audition （The Fools Who Dream）」，目的達成後，女兒才10個月大、忙著育兒的媽媽就可以休息一下了。

其實早在星光大道時，克莉絲汀．泰根可能就有點睏了，拍照時她把頭靠在丈夫肩上，似乎在測試這個枕頭好不好睡。1060227

(中央社)