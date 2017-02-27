朴槿惠 全盤否認親信干政
南韓媒體報導，在南韓憲法法院27日舉行的總統彈劾案最後一次庭審上，南韓總統朴槿惠通過書面資料，全盤否認親信干政指控，稱她向崔順實洩露國家政策、人事任免及外交文件等資料，並讓其介入國政的說法「毫無事實根據」。
朴槿惠說，雖然曾就修改演講稿等諮詢過崔順實，但崔順實並未左右國政，二人也不存在合謀一事。
朴槿惠強調，就任總統以來始終致力於振興經濟，實現文化繁榮，奠定兩韓統一基礎。從政近20年間，她從未參與貪污腐敗。朴槿惠還表示，國內外局勢嚴峻複雜的情況下，因其個人的失察過失給民眾帶來創傷並拖累施政一事令人心痛。
(旺報)
關鍵字：朴槿惠
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。