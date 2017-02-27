朴槿惠 全盤否認親信干政

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南韓媒體報導，在南韓憲法法院27日舉行的總統彈劾案最後一次庭審上，南韓總統朴槿惠通過書面資料，全盤否認親信干政指控，稱她向崔順實洩露國家政策、人事任免及外交文件等資料，並讓其介入國政的說法「毫無事實根據」。

朴槿惠說，雖然曾就修改演講稿等諮詢過崔順實，但崔順實並未左右國政，二人也不存在合謀一事。

朴槿惠強調，就任總統以來始終致力於振興經濟，實現文化繁榮，奠定兩韓統一基礎。從政近20年間，她從未參與貪污腐敗。朴槿惠還表示，國內外局勢嚴峻複雜的情況下，因其個人的失察過失給民眾帶來創傷並拖累施政一事令人心痛。

(旺報)