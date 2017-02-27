全球手機已製造71億支 電子廢棄物也跟著增加

2017年是智慧型手機問世十年，綠色和平今(27)日公布「智慧型手機十年盛世」報告，統計自2007起，全球已製造71億支智慧型手機。綠色和平去年調查發現，臺灣每人平均擁有5.41支手機。2007年智慧型手機全球出貨量僅有1,200萬隻，到了2016年已經超過14億隻。在快速且大量生產下，電子廢棄物也跟著增加，而在亞洲有些地區缺乏處理這些廢棄物的能力，讓有害物質滲入當地土壤或河川，造成污染。

27日也是MWC(Mobile World Congress世界行動通訊大展)開幕第一天，眾多手機品牌包括Samsung(三星)、Sony、Nokia、華為、宏達電等計劃在展期發表新產品，預測亮點將著重於無線充電、快充、雙鏡頭等創新規格。事實上，在綠色和平報告中發現，消費者的心態正在轉變，對於新一代機型只增加幾項新功能大多覺得無感。另外，綠色和平去年調查全球各地消費者使用手機習慣，結果有超過 80% 的受訪者認為新手機要易於維修且持久耐用，但在新機發表時，卻看不到消費者想要的設計重點。全球IT專案主任李之安說：「現在智慧型手機市場銷售成長已趨緩，製造商應將研發重心從增加功能轉向延長使用年限，特別是已開發和開發中國家，更換手機的頻率不如以往高。」

報告也提到，一支智慧型手機的平均使用時間，以美國消費市場為例，僅約26個月，但手機在開始製造時就大量消耗貴重金屬與稀土元素等天然資源，不僅衝擊環境，更涉及開採礦產的人權問題，以這些成本來攤算使用時間，根本不具經濟效益。李之安認為：「手機生命週期變短，導致電子廢棄物倍增，同時加劇資源消耗與非法勞動問題，手機設計應遵循循環經濟模式，延長壽命，並改善提高貴重金屬和稀土元素的回收率。」

智慧型手機不易拆解，讓維修變得困難，費用也相對增加，現有的回收技術與效率不彰，造成資源提取再用的比例不及消耗的一半，許多廢棄手機未能有效回收，直接變成高價值垃圾。報告指出在2014年，全球的電子廢棄物估計只有不到16%透過正規管道回收，大多反而進到垃圾掩埋場或焚化爐，或出口到私有拆解處理場的地區，威脅當地居民的健康。

綠色和平呼籲各大手機品牌要突破現行生產模式，改以循環經濟為設計基礎，產品研發重點應以容易維修、零件可再利用、有效回收珍貴資源，並盡量減少使用全新開採的原料，降低環境衝擊。

(旺報)