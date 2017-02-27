228連假氣候不佳 居家玩樂成首選

228連假，許多民眾已經搶先上網採購連假期間的吃喝玩樂小幫手，根據Yahoo奇摩調查發現，受到天候不佳、氣溫降低影響，可以不用出門、或是能直接在室內使用的休閒類商品賣得最好，像是泡湯券、健身小物、或是手遊、電競周邊商品，整體業績較前兩周成長了4成。

像是一款滾輪式健腹輪，因為體積小免插電、價格便宜又能輕鬆上手，非常受到想雕塑身材的男性消費者歡迎，開賣9天，銷售業績較去年同期成長了47%，有賣家甚至光靠這項單品就達到了一個月的業績目標。

Yahoo奇摩超級商城的吃喝玩樂電子票券，包含了遊樂、展覽跟泡湯SPA等，平均200元左右就可以買到，也是精打細算的消費者鎖定的目標。

(旺報)