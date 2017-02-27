女童寒風中穿吊嘎坐機車 母：尊重孩子身體自主權
昨(26)日下午有網友在臉書《爆料公社》上PO出一段影片，一名小女童在寒風中乘坐機車，卻只穿著一件無袖洋裝，引發網友熱議。今日台中市社工找到該名女童的媽媽，婦人表示是女兒不願穿外套，是尊重孩子身體自主權。
昨天下午台中氣溫僅有13、14度，一名婦人穿著羽絨外套騎車，但身後的女兒卻只穿著一件無袖洋裝，影片被PO上網後，有人質疑該名女童受到虐待，今日社工也找上該名婦人。
《蘋果》報導，該名婦人表示是因女童不願意穿上外套，加上她急著出門辦事，才會尊重女兒，讓她只穿一件小洋裝出門。婦人也說，孩子本身有感覺，如果她不會冷還要求她穿外套，不就是在壓迫孩子嗎？強調她們是個「尊重孩子身體自主權的家庭！」
對於網友對於這次事件的批評，她也說外界對他的批評太過火了，不懂自己是犯了什麼天大的錯誤要被報導出來。
(中時電子報)
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