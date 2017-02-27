木棒聯賽》冠軍戰完封勝雪恥 古林睿煬高中代表作

古林睿煬在冠軍戰以118球投出完封勝，繳出高中代表作。（學生棒聯提供）

「從哪裡跌倒從哪裡爬起來！」平鎮高中2年級投手古林睿煬，去年在高中木棒聯賽表現不理想，今年從同一個舞台重新出發，冠軍戰以118球完封穀保，投出高中階段的代表作，率領球隊以4比0獲勝，奪下平鎮隊史首座木棒聯賽冠軍。

古林睿煬去年在木棒表現不如預期，之後在選拔賽、黑豹旗也因受傷、狀況不佳等狀況很少出賽，直到今年木棒聯賽才「強勢復出」，扛起球隊先發重任，冠軍戰前合計先發4場拿3勝，投了18局只失1分，送出25K。

被排定為冠軍戰先發，平鎮總教練吳柏宏說：「古林睿煬近期狀況都不錯，是可以信任的投手，也考量他沒有對過穀保，讓他試試看，今天他球速不錯，讓對手都打得沒那麼好。」

古林睿煬在8強戰對上西苑中學時，因太想出力造成影響表現，賽後他特別將自己的缺點寫下來，也替今天的比賽做好準備，即使扛關鍵一戰，他維持平常心，笑說：「最差就是第2名而已。」首度交手勁敵穀保也沒在怕，「他們打擊很兇，我就要比他們更猛。」

高中聯賽設有投手用球數限制，單場120球需強制退場，古林睿煬投完8局後用了112球，只被敲出2支安打無失分，9局下續投，原本只預計解決首名打者，但他精簡的用6球投出3上3下關門，演出精彩完封勝，他笑說：「就是紅中丟進去就好。」

(中時電子報)