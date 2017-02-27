警方交通安全宣導影片 有請明華園小生吳奕萱

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高市苓雅警分局交通宣導鎖定高齡長者，找來明華園天字戲劇團「新生代小生」吳奕萱，拍攝「薛平貴騎白馬教您過三關」影片。（苓雅分局提供）

高市苓雅警分局交通宣導鎖定高齡長者，找來明華園天字戲劇團「新生代小生」吳奕萱，擔任交通安全代言人，特別拍攝「薛平貴騎白馬教您過三關」影片，希望提醒長輩保護自己，讓家人安心。

高市苓雅警分局「薛平貴騎白馬教您過三關」交安宣導影片超有哏，找來明華園天字團小生吳奕萱拍攝代言，故事主角薛平貴在茫茫人海，尋找他心愛的王寶釧，在路上遇上「噗攏共」機車騎士，薛平貴騎白馬教觀眾「過三關」，包括「第一關未依規定兩段式左轉、第二關跨越雙黃線迴轉、第三關行車未保持安全距離」，遵守交通規則才能一一過關。

苓雅分局分局長賈樂吉表示，交通安全宣導要更有創意，透過「薛平貴騎白馬教您過三關」影片，可提醒長輩保護自己，讓關心他們的家人也安心。

(中時)