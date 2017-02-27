奧斯卡沒那麼白了 川普政策遭嘲諷

奧斯卡金像獎今晚登場，有別於去年備受詬病的「奧斯卡太白」，今年獲獎者呈現多元性；頒獎晚會絕少提及川普的名字，但是他的政策簡直成了整個晚會的字幕。

路透社報導，薇拉戴維絲和馬赫夏拉阿里今晚分別以描述非裔美國人故事的「藩籬」（Fences）和「月光下的藍色男孩」（Moonlight），贏得奧斯卡最佳男女配角獎。

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）和淚眼盈眶的薇拉戴維絲（Viola Davis）都是首次獲奧斯卡獎。奧斯卡獎今年創下紀錄，共有7名有色人種演員獲提名，與2016年全是白人天下的情況，呈現赤裸裸對比。

好萊塢這個頒獎季有一大特色，就是眾家群星砲口一致，反對川普（Donald Trump）和他的政策，當典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）也開始出言嘲諷時，川普和梅莉史翠普（Meryl Streep）頓時成為焦點。

金摩說：「川普總統，我要好好謝謝你。記得去年的奧斯卡似乎帶有種族歧視味道？」他這番調侃顯然是針對川普對於7個穆斯林國家的移民政策。

贏得最佳妝髮的「自殺突擊隊」（Suicide Squad）得獎人柏托拉茲（Alessandro Bertolazzi）致詞時，將這個獎致獻給「所有的移民」。

伊朗電影「新居風暴」（The Salesman）獲得最佳外語片，但由於川普對包括伊朗在內7個穆斯林國家充滿爭議的旅行禁令，該片導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）杯葛今晚典禮而未出席。

墨西哥演員蓋爾賈西亞貝納（Gael Garcia Bernal）頒最佳動畫獎時，譴責川普計畫在美墨邊界築牆的決定。

他說：「身為墨西哥人、拉美人、移工，身為人類，我反對任何形式要分隔我們的圍牆。」

多位藝人影星身上別著藍色蝴蝶結，藉此向倡議團體美國民權聯盟（ACLU）表達相挺，美國民權聯盟大力促成不滿各方向法院提告，進而封殺了川普的移民旅行禁令。

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院主席艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs）上台時並未提到川普名字。

不過，她告訴台下的A咖明星和坐在電視機前的全球千百萬觀眾說：「今晚就是證明，藝術沒有國界，也不只一種語言，也不是僅屬於單一信仰。藝術的力量超越所有這些事情。」（譯者：中央社周慧盈）1060227

(中央社)