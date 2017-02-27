周錫瑋遠離政治6年 自比陶淵明

前台北縣長周錫瑋27日現身新北市擎天協會新春餐敘。（葉德正攝）

外傳有意投入國民黨新北市長人選的前台北縣長周錫瑋27日現身新北市擎天協會新春餐敘，周錫瑋說，6年多前選擇離開是為了不想干擾別人的執政，這些年每天畫畫、種花、種菜，「像陶淵明」一樣，睽違6年首次跑攤，他說，該選總統、該選市長的選完了，總統也做完了，現在出來主要是跟好朋友見面，聯絡感情。

周錫瑋說，這6年來沒有問候地方人士，沒有在地方跑攤，主要是因為離開時已決定不要干擾別人的執政，不管從中央到地方都不願影響到，所以沒有講任何話，想寫文章也不好意思在新北市寫。

周錫瑋說，最近他在土城開畫展，外界有很多聯想，今天會來，是因為這裡有許多老朋友，甚至是我哥哥的連長，以前選舉一起幫忙的黃國定黨部的好朋友，「大家不用想太多」。

周錫瑋說，國民黨現在是在野黨，希望振作起來，不要讓執政黨胡作非為，要為下一代著想，再這樣亂下去，台灣沒有任何競爭力、團結力、沒有相親相愛的精神會完蛋，大家要努力團結在一起。

未來是否還會在新北四處拜訪，周錫瑋說，只是恢復平常與朋友的聚會，「這是很應該的」。

(中時)