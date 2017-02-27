奧斯卡出包＋1 誤把活人當死者致敬 本尊說...

奧斯卡致敬已故服裝設計師Janet Patterson時，誤植監製Jan Chapman的照片。（圖／取材自網路）

查普曼（左一）與珍妮特（中）是多年好友。（圖／取材自每日郵報）

第89屆奧斯卡發生史上最烏龍頒錯獎事件，引發各界議論，現又傳出在致敬已故澳洲服裝設計師珍妮特（Janet Patterson）環節時，誤植她好友、電影監製詹查普曼（Jan Chapman）的照片，為本屆奧斯卡烏龍再添一樁。

詹查普曼事後發出聲明：「我為我好友與多年合作夥伴Janet Patterson的相片錯置成我的照片，感到非常傷心。」並透露已緊急通知對方的經紀公司，希望能替換，最後不忘強調「我現在活得好好的，亦是業界活躍的監製。」

(中時電子報)