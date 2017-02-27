平鎮擊敗穀保 高中木棒聯賽首次封王

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高中棒球聯賽木棒組今天在嘉義市棒球場舉行決賽；青棒強權平鎮高中、穀保家商正面對決，平鎮靠投手古林睿煬完封，以4比0擊敗穀保，獲隊史首冠。

面對古林睿煬的投球，穀保打線全場遭到封鎖，只有第1棒王泓逸能敲出2支安打，其中1支還是內野安打。

古林睿煬9局共用118球，被敲2安打、2次四壞保送，飆6次三振。

平鎮打線在4局一二壘有人時，由戴培峰敲二壘安打，攻下2分領先；第6局陳(吉吉)閎率先三壘安打上壘，4棒辛元旭高飛犧牲打攻下分數。

在3比0領先的情況下，平鎮在第7局用強迫取分，拿下第4分。平鎮高中近年來多次在選拔賽奪冠，但木棒聯賽到今天才首次奪冠。1060227

(中央社)