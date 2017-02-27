護理師換點滴 遭病患無影腳踹傷

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涂姓護理師遭病患暴力對待，醫護同仁不捨安慰。（院方提供）

台中慈濟醫院發起拒絕醫院病人暴力運動。（院方提供）

又傳醫療暴力！台中慈濟醫院26歲涂姓護理師23日晚間為74歲簡姓男病人換點滴，不料對方拒絕，突然使出無影腳，踹傷護理師左下腹，看護驚嚇並上前制止。涂姓護理師驗傷確認挫傷後決定提告，並到警局報案，院方今晚9點半發出聲明「全院同仁全面譴責暴力」。

院方指出，當晚警員至病房訊問簡男，當事人否認踹人，直到隔天，簡男才態度緩和表示，要當面向護理師道歉。而受傷護理師隔天仍負傷值晚班，但實在仍感疼痛，隨後由主管安排休假。

今日晚間9點半台中慈濟醫院發出聲明表示「護理同仁知悉此事，紛紛自主發起拒絕醫院病人暴力運動，集體發動簽名，全面譴責暴力，全院同仁支持對病人無端暴力行為，均訴諸法律嚴格追究。」

據了解，簡姓男病患未婚，因肝硬化住院，請看護照顧，弟弟偶爾會來探望。

(中時)